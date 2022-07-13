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Политика13 июля 2022 6:16

На востоке Крыма 12 июля прошли учебные стрельбы ПВО

Жители Керчи слышали громкие хлопки в небе над городом
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Над Керчью 12 июля слышали очередной мощный хлопок

Над Керчью 12 июля слышали очередной мощный хлопок

Фото: Архив "КП"

Учебные стрельбы средств ПВО по защите стратегически важных объектов прошли на востоке Крыма 12 июля, сообщил глава городской администрации Керчи Святослав Брусаков.

- Громкие хлопки, которые слышны были сегодня [12 июля] над городом, - результат учебных стрельб средств ПВО. Тренировка проводилась в штатном режиме. Боевые расчеты показали выучку при защите стратегически важных объектов. Крым под надежной защитой, - написал Брусаков в своем telegram-канале.

Напомним, над Керчью 12 июля слышали очередной мощный хлопок. Из-за громкого звука даже сработали автомобильные сигнализации и затряслись оконные рамы. Как пояснил советник главы Крыма Олег Крючков, по предварительной информации, причиной хлопка в небе стал переход самолетом звукового барьера.

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