Бывший работник госпредприятия в Севастополе обвиняется в растрате 11 миллионов рублей

Бывший работник госпредприятия в Севастополе обвиняется в нанесении ущерба бюджету в 11 млн Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Экс-начальник одного из подразделений российского ФГУП попал под уголовное дело за превышение должностных полномочий при реализации госконтракта. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

С декабря 2019 года по июнь 2020 года, являясь на тот момент должным лицом, он руководил выполнением работ по реконструкции комплекса двух общежитий и капитальному строительству общежития одного из вузов в Севастополе.

- Он не выполнил производственные задания на данных объектах. В результате чего на место производства работ строительные материалы не были поставлены, чем был причинен материальный ущерб федеральному бюджету на общую сумму более 11 миллионов рублей, - говорится в сообщении.

После прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело, которым далее займется суд.

Ранее был задержан замначальника Крымской таможни, заплативший подрядчику 3,5 миллиона рублей за фиктивный ремонт. Он подписал акты о приемке невыполненных работ, после чего исполнитель получил оплату за свой «труд» в полном объеме.

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