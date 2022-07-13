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Происшествия13 июля 2022 9:10

Керчанка обманула знакомых на три миллиона рублей, пообещав им долю своего наследства

Полученные деньги женщина потратила на себя
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Мошенница убедила передать ей крупную сумму, которую растратила на личные нужды

Мошенница убедила передать ей крупную сумму, которую растратила на личные нужды

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

65-летняя керчанка обманула троих знакомых на три миллиона рублей, пообещав разделить с ними полученное наследство. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

- Обвиняемая под предлогом якобы необходимости оформления документов для вступления в наследство, обманным путем убедила троих знакомых передать ей денежные средства взамен на получение ими в дальнейшем наследуемых денежных средств, - говорится в сообщении.

Получив крупную сумму, женщина потратила их на свои нужды, оставив знакомых ни с чем. Далее делом займется Керченский городской суд.

Ранее КП-Крым писала, что бывший работник госпредприятия в Севастополе обвиняется в растрате 11 миллионов рублей. Он руководил выполнением строительства общежития одного из вузов в Севастополе.

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