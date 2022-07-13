Керчанка обманула знакомых на три миллиона рублей, пообещав им долю своего наследства

Мошенница убедила передать ей крупную сумму, которую растратила на личные нужды Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

65-летняя керчанка обманула троих знакомых на три миллиона рублей, пообещав разделить с ними полученное наследство. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

- Обвиняемая под предлогом якобы необходимости оформления документов для вступления в наследство, обманным путем убедила троих знакомых передать ей денежные средства взамен на получение ими в дальнейшем наследуемых денежных средств, - говорится в сообщении.

Получив крупную сумму, женщина потратила их на свои нужды, оставив знакомых ни с чем. Далее делом займется Керченский городской суд.

Ранее КП-Крым писала, что бывший работник госпредприятия в Севастополе обвиняется в растрате 11 миллионов рублей. Он руководил выполнением строительства общежития одного из вузов в Севастополе.

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