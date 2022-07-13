В МЧС опровергли информацию о перекрытии движения по Крымскому мосту

Движение по Крымскому мосту осуществляется штатно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сообщения об ограничении движения по Крымскому мосту не соответствуют действительности, сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым Лина Кратюк.

По ее словам, с утра 13 июля в адрес министерств и ведомств республики поступают фейковые сообщения.

- Злоумышленники представляются сотрудниками МЧС России и сообщают о том, что с 16 июля 2022 года будет ограничено движение по Крымскому мосту. Данная информация не соответствует действительности, - пояснила Кратюк.

Напомним, в начале июля на перекрытом из-за ДТП Крымском мосту заметили сильное задымление. Как оказалось, клубы дыма появились в ходе проведения силовиками учений.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50