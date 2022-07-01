На перекрытом из-за ДТП Крымском мосту заметили сильное задымление

Фото: скриншот из видео

Движение по Крымскому мосту в сторону Краснодарского края временно закрыто из-за ДТП, сообщили в пресс-службе Упрдор «Тамань».

- 1 июля 2022 в 13.40 на транспортном переходе через Керченский пролив по направлению в г. Новороссийск произошло ДТП, - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб и силовики. Дорога для автомобилистов в сторону Керчи открыта.

В то же время в соцсетях распространилась информация о сильном задымлении в районе Крымского моста. По словам главы Республики Крым Сергея Аксенова, клубы дыма появились в ходе проведения силовиками учений.

- По поводу задымления в районе Крымского моста, о котором пишут СМИ и телеграм-каналы. Правоохранительные органы проводят учения в районе этого стратегического объекта. Так совпало, что в это же время на мосту произошло ДТП, - написал Аксенов в своем telegram-канале.

Фото: соцсети

Он подчеркнул, что опасности ни для моста, ни для крымчан нет. Ситуация находится под контролем.

Напомним, ранее КП-Крым писала, что Минобороны разрешило гражданским судам выходить в море в районе Севастополя. Это связано с изменившейся обстановкой.

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