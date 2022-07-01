На перекрытом из-за ДТП Крымском мосту заметили сильное задымление

Фото: скриншот из видео
Движение по Крымскому мосту в сторону Краснодарского края временно закрыто из-за ДТП, сообщили в пресс-службе Упрдор «Тамань».
- 1 июля 2022 в 13.40 на транспортном переходе через Керченский пролив по направлению в г. Новороссийск произошло ДТП, - говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб и силовики. Дорога для автомобилистов в сторону Керчи открыта.
В то же время в соцсетях распространилась информация о сильном задымлении в районе Крымского моста. По словам главы Республики Крым Сергея Аксенова, клубы дыма появились в ходе проведения силовиками учений.
- По поводу задымления в районе Крымского моста, о котором пишут СМИ и телеграм-каналы. Правоохранительные органы проводят учения в районе этого стратегического объекта. Так совпало, что в это же время на мосту произошло ДТП, - написал Аксенов в своем telegram-канале.
Фото: соцсети
Он подчеркнул, что опасности ни для моста, ни для крымчан нет. Ситуация находится под контролем.
Напомним, ранее КП-Крым писала, что Минобороны разрешило гражданским судам выходить в море в районе Севастополя. Это связано с изменившейся обстановкой.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Из Крыма в Херсон отправился первый за 8 лет автобус: его сопроводит Росгвардия
Автобусы будут ходить на регулярной основе (подробнее)