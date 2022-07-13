В селе под Бахчисараем при пожаре 12 июля погибла женщина

Фото: пресс-служба МЧС по РК
В селе Казанки Бахчисарайского района 12 июля при пожаре в жилом доме погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.
Спасатели получили сообщение о возгорании в 12.50.
- Огнем объята кровля одноэтажного строения. Пожарные проложили рукава, и приступили к ликвидации пожара. Огонь был локализован и полностью ликвидирован в течение одного часа, - говорится в сообщении.
К сожалению, на пожаре было обнаружено тело погибшей женщины. Причины ее смерти устанавливаются.
Ранее сообщалось, что под Феодосией во время пожара в жилом доме взорвался газовый баллон. Пострадавших нет.
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