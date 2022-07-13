Суд в Крыму приговорил сельчанина к 13 годам колонии за изнасилование девочки

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Жителя крымского села Ильичево, насиловавшего маленькую девочку, приговорили 13 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 7 месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

- Из обвинительного заключения следует, что мужчина неоднократно, находясь совместно с малолетней в автомобиле, достоверно зная, что последняя не достигла двенадцатилетнего возраста, совершал с последней действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, - говорится в сообщении.

При вынесении приговора также было учтено, что обвиняемый неоднократно игнорировал просьбы ребенка прекратить издевательства. В суде мужчина признал свою вину лишь частично.

Ранее КП-Крым писала, что в Крыму педофил шесть лет насиловал девочек. Во время обыска в его компьютере нашли порнографические фото несовершеннолетних.

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