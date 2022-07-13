Полторы сотни детей из ЛНР провели смену в крымском оздоровительном комплексе «Дельфин»

Фото: yandex.ru

150 детей из Луганской Народной Республики провели 21 день в оздоровительно-спортивном комплексе «Дельфин» филиала ГУП РК «Солнечная Таврика», что в поселке Песчаное под Бахчисараем.

- Мы не делили отряды на крымских и донбасских детей, специально сделали так, чтобы они отдыхали все вместе. Так ребята лучше подружились, узнали о жизни друг друга, прониклись судьбами и рассказали друг другу о любимых уголках отдыха в своих республиках, - сообщила управляющая детским оздоровительным лагерем Лолита Маниленко.

Дети нашили в лице руководства республики, а также вожатых и управляющих комплексом хорошую и надежную поддержку. Они хорошо отдохнули и успели насладиться уникальной природой Крымского полуострова. Кроме того, на закрытии смены ребята получили подарки местных предпринимателей, который вручили им знаменитую косметическую продукцию комбината «Крымская роза», агрофирмы «Тургеневская» и сладости от фабрики «Крымский султан».

Ранее сообщалось, что «Летний университет» примет в Крыму студентов из Луганской и Донецкой народных республик. Их ждут образовательные интенсивы, социальные проекты, экскурсионная программа и спортивные мероприятия.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50