В первом полугодии в Крым привлечено более 13 млрд инвестиций

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За последние шесть месяцев в Крым было привлечено более 13 миллиардов рублей инвестиций для реализации новых проектов. Об этом сообщил гендиректор Корпорации развития республики Даниил Пидаев.

- С начала года заключено 18 соглашений о реализации инвестиционных проектов, планируемый объем привлеченных инвестиций составляет 13 миллиардом 165 миллионов рублей, - сообщил Даниил Пидаев.

По его словам, до конца текущего года начнется реализация проектов по соглашениям, которые были заключены в рамках ПМЭФ. Общий объем инвестиций - 103,31 миллиарда рублей. Будет обеспечено 1 987 новых рабочих мест.

Ранее «КП»-Крым писала, что один из крупных инвестпроектов - строительство логистического центра под Симферополем, недалеко от аэропорта. На этот проект выделят 1,9 миллиарда рублей. Реализовать программу планируют за семь лет.

Еще пять важных для республики инвестпроектов реализуют за 1,5 миллиарда рублей. Среди них выращивание зерновых и масличных сельхозкультур в Ленинском районе, развитие производства вин и коньяка в Бахчисарайском районе, строительство нового курортного комплекса в Керчи, реконструкция гидротехнических сооружений и благоустройство пляжных зон в Ялте, а также создание современного туристического комплекса под Судаком.

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