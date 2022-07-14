Запущен дополнительный рейс из Симферополя в Херсон

Фото: mtrans.rk.gov.ru

Дополнительный автобусный рейс был запущен из крымской столицы в Херсон, сообщил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко. Транспорт отправляется с автостанции «Курортная» в Симферополе.

- Принято решение запустить дополнительный рейс по маршруту «Симферополь – Херсон», который в 10.30 часов отправляется из Симферополя и в 16.40 прибывает в Херсон, - объяснил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Он добавил, что обратно автобус из Херсона выезжает в 10.25 и приходит Симферополь в 16.40

Транспорт ходит ежедневно в экспрессном режиме по расписанию: Симферополь - Херсон, время отправления от автостанции «Курортная» в 06.30, 10.30 и 14.30, время прибытия в 12.00, 16.40 и 20.05.

Ранее «Комсомолка» писала, что первый автобус в Херсон с автостанции «Курортная» в Симферополе отправился 1 июля. Рейсы с автостанции осуществляются по маршруту Херсон, Мелитополь, Бердянск.

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