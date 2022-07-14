В Крыму мошенники обманули поставщиков продуктов на 20 млн рублей

Фото: pexels.com

Суд в Симферополе вынес приговор двум местным жителям, обманувших поставщиков продуктов на 20 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

В 2019-2020 годах мужчины регистрировали предприятия на подставных лиц, заключая договоры на поставку продуктов питания.

- Чтобы ввести контрагентов в заблуждение, злоумышленники вносили оплату за небольшие партии продукции. Однако, получая крупную партию товаров, оплату подсудимые не производили, а похищенным распоряжались по своему усмотрению, - говорится в сообщении.

За все время нечестным способом мошенники выручили 20 миллионов рублей. Суд приговорил мужчин 4 годам 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии каждого. Кроме того, с осужденных была взыскана сумма причиненного ими ущерба.

Ранее сообщалось, что керчанка обманула знакомых на три миллиона рублей, пообещав им долю своего наследства. Полученные деньги женщина потратила на себя.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50