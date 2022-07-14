В Крыму мошенники обманули поставщиков продуктов на 20 млн рублей

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Суд в Симферополе вынес приговор двум местным жителям, обманувших поставщиков продуктов на 20 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.
В 2019-2020 годах мужчины регистрировали предприятия на подставных лиц, заключая договоры на поставку продуктов питания.
- Чтобы ввести контрагентов в заблуждение, злоумышленники вносили оплату за небольшие партии продукции. Однако, получая крупную партию товаров, оплату подсудимые не производили, а похищенным распоряжались по своему усмотрению, - говорится в сообщении.
За все время нечестным способом мошенники выручили 20 миллионов рублей. Суд приговорил мужчин 4 годам 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии каждого. Кроме того, с осужденных была взыскана сумма причиненного ими ущерба.
Ранее сообщалось, что керчанка обманула знакомых на три миллиона рублей, пообещав им долю своего наследства. Полученные деньги женщина потратила на себя.
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