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Общество14 июля 2022 7:56

Кровля здания евпаторийского театра имени А.С. Пушкина начала протекать после ливней

В целях обеспечения безопасности театр закрыли
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: yandex.ru

Фото: yandex.ru

Театр имени А.С. Пушкина в Евпатории закрыли из-за аварийного состояния кровли. Крыша здания начала протекать после мощных ливней, обрушившихся на Крым этим летом. Также с потолка здания осыпается штукатурка.

- В рамках гарантийных условий подрядной организации направлено предписание об устранении протекания кровли здания комплекса. Вместе с тем, необходимо принять меры по ликвидации недостатков инженерных сетей водоотведения, - сообщили в пресс-службе Минкульта республики.

Было принято решение создать рабочую комиссию, которая осуществит выезд на место и проведет обследование объекта.

Напомним, этим летом было принято решение отреставрировать здание театра. В настоящий момент разрабатывается научно-проектная документация. Проектные мероприятия будут финансироваться за счет средств республиканского бюджета.

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