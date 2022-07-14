Работы по реконструкции Ханского дворца в Бахчисарае идут с отставанием от графика

Фото: mkult.rk.gov.ru
Реставрационные работы на объектах культурного наследия Ханского дворца идут с отставанием от графика,
Как сообщили в пресс-службе Минкульта Республики Крым, на стройплощадке зафиксировали недостаточное количество рабочей силы. Работы к настоящему моменту завершены на трех объектах дворцового ансамбля из 16.
- Пять объектов по контракту с подрядной организацией ООО «Гефест» вызывают крайнюю обеспокоенность в части низких темпов работ, предусмотренных утвержденным графиком, - говорится в сообщении.
Если подрядчик не справится с выполнением поставленных задач, будет рассмотрена возможность расторжения госконтракта и применения санкций
Напомним, в феврале этого года стена здания дворца дала трещину во время реставрации. Помимо восстановления поврежденного объекта дворцовому комплекту решили вернуть первоначальный облик.
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