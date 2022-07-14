За минувшие полгода пожары в Крыму унесли жизни 47 человек

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За полгода в Крыму произошло около 1,5 тысячи пожаров, на которых погибли 47 человек. Причиной возгорания чаще всего становился человеческий фактор - складирование мусора, выбрасывание окурков и так далее.

- С начала пожароопасного летнего периода созданы оперативные мобильные группы, в их состав вошли инспектора государственного пожарного надзора, добровольцы, органы местного самоуправления, сотрудники полиции, - цитирует КИА начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК Игоря Скуртула.

В то же время, по его словам, количество пожаров за минувшие пять лет на полуострове значительно сократилось.

Напомним, в ночь на 14 июля в Ялте горела бывшая гостиница «Лондон». К счастью, погибших и пострадавших нет.

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