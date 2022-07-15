Новый Свет и Судак вошли в топ-10 направлений, где можно полюбоваться дельфинами на воле

Новый Свет. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымские курорты Новый Свет и Судак вошли в рейтинг мест, где в России можно увидеть дельфинов в естественной среде их обитания.

- Тридцать два процента туристов сервиса бронирования жилья сообщили, что часто видят проплывающих дельфинов в Черном море в Сочи. На втором месте Новый Свет и Судак 22 %, - сообщили эксперты сервиса бронирования жилья Tvil.ru, подведя итоги опроса.

Третье место у Евпатории, где тоже можно полюбоваться млекопитающими. Тарханкут же, где был замечен дельфин-альбинос, почему-то в рейтинг не вошел.

Знатоки говорят, что больше всего шансов встретить дельфинов, если рано утром выйти на яхте в море:

- Обязательно возьмите с собой фотоаппарат или камеру. Потрясающе красивые фотографии обеспечены!

Топ-10 направлений для наблюдений за дикими дельфинами (в процентах от принявших участие в опросе)

- Сочи, 32

- Новый Свет и Судак, 20

- Евпатория, 13

- Балаклава, 12

- Ялта, 11

- Благовещенская, 6

- Кучугуры, 5

- Калининградская область, 1.17

- Сахалин, 0.6

- Камчатский край, 0.6

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