Новый Свет и Судак вошли в топ-10 направлений, где можно полюбоваться дельфинами на воле

Новый Свет.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Крымские курорты Новый Свет и Судак вошли в рейтинг мест, где в России можно увидеть дельфинов в естественной среде их обитания.
- Тридцать два процента туристов сервиса бронирования жилья сообщили, что часто видят проплывающих дельфинов в Черном море в Сочи. На втором месте Новый Свет и Судак 22 %, - сообщили эксперты сервиса бронирования жилья Tvil.ru, подведя итоги опроса.
Третье место у Евпатории, где тоже можно полюбоваться млекопитающими. Тарханкут же, где был замечен дельфин-альбинос, почему-то в рейтинг не вошел.
Знатоки говорят, что больше всего шансов встретить дельфинов, если рано утром выйти на яхте в море:
- Обязательно возьмите с собой фотоаппарат или камеру. Потрясающе красивые фотографии обеспечены!
Топ-10 направлений для наблюдений за дикими дельфинами (в процентах от принявших участие в опросе)
- Сочи, 32
- Новый Свет и Судак, 20
- Евпатория, 13
- Балаклава, 12
- Ялта, 11
- Благовещенская, 6
- Кучугуры, 5
- Калининградская область, 1.17
- Сахалин, 0.6
- Камчатский край, 0.6
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