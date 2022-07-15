В Симферополе постоялец обчистил квартиру хозяйки на 90 тысяч рублей

Планшет и пылесос за 90 тысяч рублей украли у 80-летней жительницы Крыма Фото: Артем КИЛЬКИН

В Симферополе задержан 45-летний житель Алушты, обокравший свою 80-летнюю арендодательницу на 90 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- От задержанного поступили признательные показания. Он пояснил, что, пользуясь доверием заявительницы, в ее отсутствие, тайно путем свободного доступа совершил кражу планшета, пылесоса и денежных средств из кошелька потерпевшей, - говорится в сообщении.

Все украденное было продано неизвестным лицам. Теперь мужчине грозит до пяти лет колонии.

Ранее сообщалось, что евпаторийские мошенники потратили 18 фальшивых пятитысячных купюр. Против мужчин заведено уголовное дело, материалы направлены в суд.

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