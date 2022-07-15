На улице Караимской в Симферополе начался дорожный ремонт

В крымской столице продолжают приводить дороги в порядок Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

15 июля на улице Караимской в Симферополе начался капитальный ремонт дорожного полотна. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

- Проезд по улице Караимской закрыт на участке от улицы Козлова до Сергеева-Ценского. Сегодня начинается капитальный ремонт одной из важных транспортных магистралей Симферополя, - говорится в сообщении.

Помимо укладки нового дорожного полотна будет произведена замена всех подземных коммуникаций.

Ранее сообщалось, что на ремонт теплосетей в Симферополе потратят 136 миллионов рублей. Работы должны быть выполнены до конца текущего года.

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