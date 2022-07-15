Фото: Юрий Гоцанюк/Telegram

Строительные работы внутри Дворца водных видов спорта в Симферополе почти завершены.

- Внутренние работы практически завершены. Установлены три чаши бассейнов разного размера, кресла для посетителей Дворца, вся необходимая инфраструктура, - цитирует «Крым 24» председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка.

Он отметил, что в настоящее время ведутся мероприятия по отводу ливневых вод с территории объекта. Каждую неделю будет проводится контроль рабочих процессов.

Ранее сообщалось, что систему ливневой канализации для Дворца водных видов спорта в Симферополе спроектируют за 4,3 миллиона рублей. Работа должна быть завершена до конца года.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50