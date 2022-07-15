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Надземный переход над Объездной в Симферополе построят к концу октября.
- Завершаются работы по устройству инженерных сетей. Работы по асфальтированию дорожного полотна по северной части объекта планируется начать 25 июля, по южной части – 29 августа. Завершены работы должны быть к концу октября этого года, - цитирует КИА Председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка.
Ранее сообщалось, что строительные работы внутри здания Дворца водных видов спорта в Симферополе почти завершены. В настоящее время ведутся мероприятия по отводу ливневых вод с территории объекта. На сам проект системы ливневой канализации планировали израсходовать 4,3 миллиона рублей. Работы должны быть завершены до конца года.
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