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Надземный переход над Объездной в Симферополе построят к концу октября.

- Завершаются работы по устройству инженерных сетей. Работы по асфальтированию дорожного полотна по северной части объекта планируется начать 25 июля, по южной части – 29 августа. Завершены работы должны быть к концу октября этого года, - цитирует КИА Председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка.

Ранее сообщалось, что строительные работы внутри здания Дворца водных видов спорта в Симферополе почти завершены. В настоящее время ведутся мероприятия по отводу ливневых вод с территории объекта. На сам проект системы ливневой канализации планировали израсходовать 4,3 миллиона рублей. Работы должны быть завершены до конца года.

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