В Крыму торжественно открыли первое паллиативное отделение для детей

Фото: mzdrav.rk.gov.ru

В Крыму состоялось торжественно открытие первого паллиативного отделения для детей. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

- В больнице многие годы функционирует наша команда Попечительского совета, работа которого проходит под руководством Главы Республики Крым. За годы в составе Российской Федерации нам удалось изменить больницу до неузнаваемости, приблизить ее к самым высоким российским и мировым стандартам, - цитирует пресс-служба председателя Госсовета РК Владимира Константинова.

В республике в настоящее время 86 детей с паллиативным статусом. В открытом 15 июля отделении есть готовый к профессиональной работе персонал и спецоборудование, отметила зампредседателя Совета министров РК - министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская.

Ранее КП-Крым писала, что отделение рассчитано на десять мест. Помещения оснащены необходимым оборудованием и уже готовы к приему маленьких пациентов, которые поступят 18 июля.

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