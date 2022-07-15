Под Симферополем разрушилась часть моста на единственной дороге к противотуберкулезному диспансеру

Фото: "Крым 24"
В селе Пионерском, что под Симферополем, в результате недавних потопов разрушилась часть моста на единственной дороге, которая ведет к противотуберкулезному диспансеру. Пациентам и сотрудникам медучреждения ничего не остается, кроме как идти пешком.
- Здесь была комиссия, они выставили знаки. Служба автомобильных дорог была, республиканская и районная, сняли трубы, немного асфальта подсыпали. Что-то они пытались сделать, но недостаточно, - цитирует «Крым 24» исполняющего обязанности заместителя директора по техническим вопросам ГБУЗ РК «Центр фтизиатрии и пульмонологии» Александра Тараненко.
Фото: "Крым 24"
Движение грузовых автомобилей в сторону тубдиспансера сейчас закрыто, но в экстренных ситуациях люди все же идут на риск, отодвигают ограждение и проезжают на легковых автомобилях.
Как сообщил глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк, мост будут восстанавливать, а в дальнейшем планируется его полная реконструкция.
Ранее сообщалось об еще одной дыре, которая образовалась после обвала асфальта. Дорожное полотно повреждено на улице Гавена.
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