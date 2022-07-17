В Симферополе прошли праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню косоворотки

Фото: МБУК "Парки столицы"

В симферопольском парке имени Гагарина прошли праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню косоворотки. Об этом сообщили в МБУК «Парки столицы».

- Уникальный предмет гардероба является символом русской культуры и начинает свою историю в далеком XII веке. Днем косоворотки на Руси начинали сезон сенокоса. Мальчикам дарили традиционную рубаху, отмечая тем самым их вступление в пору взросления и приобщения к полноценному крестьянскому труду, - говорится в сообщении.

В парке провели русские народные игры под веселую музыку. Гости могли насладиться выступлением вокальных ансамблей и посмотреть русские народные костюмы.

Ранее сообщалось, что в Симферополе открылась выставка к 80-летию обороны Севастополя. Среди экспонатов представлены фотографии, документы, страницы записных книжек и фронтовые письма. Посетители смогут узнать о судьбе советских солдат, оборонявших на протяжении 250 дней город-герой, а также тех, кто был взят в плен и отправлен в концлагеря на территории оккупированных стран Европы.

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