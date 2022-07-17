Ведущий к тубдиспансеру мост в Пионерском восстановят в ближайшее время

Фото: pexels.com

Разрушенный в результате подтоплений мост, ведущий к противотуберкулезному диспансеру в селе Пионерское Симферопольского района, восстановят в ближайшее время.

- На сегодняшний день мост обследован комиссией совместно с «Крымавтдором», так как это дорога республиканская, не муниципальная. Проводится геодезия - есть ли движение самих конструкций под мостом. В ближайшее время будут приняты меры по восстановлению, - цитирует РИА главу Добровского сельского поселения Симферопольского района Олега Литвиненко.

Дорога к диспансеру находится на балансе и обслуживании Минтранса Республики Крым. Правая часть моста все же устояла перед стихией, по ней можно проехать. Однако левая сторона нуждается в ремонте.

Ранее КП-Крым писала, что в результате повреждения моста пациенты с туберкулезом и сотрудники медучреждения вынуждены идти около одного километра пешком. Движение грузовых автомобилей в сторону тубдиспансера сейчас закрыто, но в экстренных ситуациях люди все же идут на риск, отодвигают ограждение и проезжают на легковых автомобилях.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50