В ближайшие два часа на Крым обрушится грозовой ливень

Фото: pexels.com

На Крым вновь надвигается непогода. Накануне на полуострове объявили штормовое предупреждение. В ближайшие несколько часов и до конца дня местами ожидаются мощные ливни.

- По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-2 часа и до конца суток 17 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 метров в секунду, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

Напомним, в Симферополе 17 июля переменная облачность. Днем ожидается кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха 28-30 градусов. В городе-герое Севастополе без осадков, тепло до 27-29 градусов.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50