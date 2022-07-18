В Симферополе на два месяца ограничат движение из-за строительства водовода

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе ближайшие два месяца начнутся работы на объекте «Строительство водовода (2-я нитка) от ВНС 1-го подъема до ВОС «Петровские скалы». В связи с этим будет ограничено автомобильное движение по некоторым адресам. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Так, проезд будет закрыт с 06.00 часов 25 июля до 06.00 часов 21 августа по улице Гончарова (на участке от Молодежного проезда до проспекта Вернадского);

Также ограничения будут действовать с 06.00 часов 22 августа до 06.00 часов 25 сентября по улице Гончарова (на участке от проспекта Вернадского - ул. Беспалова - ул. Первомайская - ул. Ломоносова - ул. Радищева - до улицы Лескова). Кроме того, на этот же период проезд будет закрыт по улицам Нестерова, Дарвина и Долетова (на участке от улицы Ломоносова до улицы Цветочная).

Напомним, в Ялте упавшее дерево повалило опору линии электропередачи. Из-за последствий ураганного ветра изменена схема движения общественного транспорта.

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