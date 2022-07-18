Проект строительства ливневок на трех проблемных участках разработают в Симферополе

Фото: скриншот из видео/пресс-служба администрации Симферополя

В этом году будут разработаны проекты ливневой канализации по трем наиболее проблемным участкам Симферополя, сообщил замглавы горадминистрации Антон Запоточный.

- На сегодняшний день 37 километров ливневой канализации обслуживается, помимо этого, на постоянной основе ведутся работы по определению бесхоза - мы находим еще старые сети, - отметил Запоточный.

По его словам, на сегодняшний день были выявлены все проблемные участки в городе. В этом году на работы потребуется 8,5 миллиона рублей, еще семь объектов запланированы на 2023 год, на что израсходуют около 64 миллионов рублей.

Напомним, в Ялте планируют полностью реконструировать ливневую канализацию. Глава местной администрации не отрицает, что на полное обновление системы может уйти несколько лет.

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