ФСБ в Крыму задержала сотрудницу госкомрегистра за превышение должностных полномочий

Фото: скриншот/УФСБ России по Крыму и Севастополю

ФСБ задержала главного консультанта отдела регистрации прав на земельные участки Госкомрегистра Республики Крым за превышение должностных полномочий.

- Сотрудница Госкомрегистра РК в ноябре 2017 года в нарушение российского законодательства зарегистрировала право собственности на земельный участок в Бахчисарайском районе площадью 16,5 га, подлежащий включению в Реестр имущества Республики Крым, что повлекло за собой его незаконное отчуждение, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

В результате ее действий республике был нанесен ущерб в размере 40 миллионов рублей. Крымский Следком возбудил уголовное дело по факту преступления. Нарушительнице грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Крыму на взяточничестве и подлоге попался экс-сотрудника Госкомрегистра. Обвиняемый получал вознаграждение от граждан за игнорирование их правонарушений.

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