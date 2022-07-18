Фото: строительство Соборной мечети в Симферополе намерены завершить в 2023 году Фото: Архив "КП"

Сдать Соборную мечеть в Симферополе в эксплуатацию намерены в середине 2023 года. В настоящее время работы находятся на завершающем этапе: от 75% до 80% уже построено.

- Ведутся внутренние и наружные работы, благоустройство. Работает более 120 человек на Соборной мечети, пока замечаний к ним нет. Мы планируем завершение и сдачу объекта в эксплуатацию в середине 2023 года, - сообщил председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений РК Айдер Типпа в эфире «Радио Крым».

Напомним, завершение строительства Соборной мечети в Симферополе намечено на 1 июля 2023 года. В последний раз работы затянулись из-за санкций. Для продолжения строительства были необходимы материалы, которые завозились из-за границы. Сейчас они поставляются из Турции. После окончания работ мечеть передадут на баланс Духовного управления мусульман.

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