Энергоснабжение в Бахчисарае восстановлено после возгорания на оборудовании

Фото: скриншот из видео/Инцидент Крым и Севастополь/Telegram

«Крымэнерго» восстановило энергоснабжение в Бахчисарае и пригороде после возгорания оборудования, сообщили сотрудники предприятия.

18 июля в 21.04 на подстанции (ПС) 220 кВ Бахчисарай произошло технологическое нарушение, вызвавшее возгорание. В результате без света остались жители города и прилегающих к нему сел.

- Исключив из схемы электропитания поврежденное оборудование, в 21.32 энергетики по резервной схеме запитали всех абонентов, - говорится в сообщении.

Ранее КП-Крым писала, что в Симферополе 19 июля отключат электричество на 11 улицах. Крымские энергетики приводят в порядок оборудование.

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