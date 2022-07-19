Комплексной проверки системы оповещения в Крыму 20 июля не будет. Фото: mchs.rk.gov.ru

В Крыму отменили проверку системы оповещения, запланированную на 20 июля, сообщили в пресс-службе МЧС по РК. Запуски электросирен перенесены на более поздние сроки.

- МЧС Республики Крым информирует о том, что согласно решения МЧС России, комплексная проверка системы оповещения Республики Крым 20 июля проводиться не будет, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что энергоснабжение в Бахчисарае восстановлено после возгорания на оборудовании. Огонь вспыхнул на трансформаторной подстанции из-за технологического нарушения.

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