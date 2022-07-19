На улице Караимской в Симферополе приступили к фрезеровке дорожного покрытия

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

На улице Караимской в Симферополе подрядчик приступил к фрезеровке дорожного покрытия, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Напомним, что автомобильное движение по улице Караимской на участке от улицы Козлова до Сергеева-Ценского закрыто на время ремонтных работ. По планам, в ходе работ будут заменены все подземные коммуникации.

На пересечении улицы Караимской с улицами Козлова, Крылова, Чехова и Сергеева-Ценского будет обеспечено движение в прямом направлении. По улице Крылова, на участке от Севастопольской до Караимской, будет организовано двухстороннее движение.

Ранее сообщалось, что на ремонт теплосетей в крымской столице потратят 136 миллионов рублей. Работы должны быть выполнены до конца текущего года.

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