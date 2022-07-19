Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 июля 2022 11:07

В Симферополе открылась выставка, посвященная работам детей из Донбасса

В экспозицию вошли 20 работ
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: Симферопольский художественный музей

Фото: Симферопольский художественный музей

В Симферопольском художественном музее открылась выставка «Музыка Сергея Прокофьева для детей» с работами юных жителей Донбасса. В экспозицию вошли 20 работ.

Фото: Симферопольский художественный музей

Фото: Симферопольский художественный музей

- В конкурсе приняли участие более 120 воспитанников художественных школ, а также изостудий городов Донецкой Народной Республики: Донецка, Макеевки, Горловки, Енакиево, Харцызска, Зугреса, Тореза и Старобешево в возрасте от 5 до 17 лет, - сообщили в пресс-службе музея.

Фото: Симферопольский художественный музей

Фото: Симферопольский художественный музей

Среди изумительных детских работ иллюстрации к симфонической сказке «Петя и волк», балетам «Ромео и Джульетта», «Золушка» и другим известным произведениям композитора.

Напомним, ранее в крымской столице открылась выставка к 80-летию обороны Севастополя. Среди экспонатов представлены фотографии, документы, страницы записных книжек и фронтовые письма.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50