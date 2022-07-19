Фото: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте
Сегодня, 19 июля, в Симферополе поезд насмерть сбил 17-летнюю девушку в наушниках. Об этом сообщили в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.
Инцидент произошел на станции Симферополь – Симферополь-Грузовой, в районе улицы Ракетная.
- В настоящее время личность погибшей установлена. Смертельно травмирована жительница Симферополя. Машинист неоднократно подавал звуковые сигналы, применил экстренное торможение. Предположительно дев ушка находилась в на ушниках и не услышала подаваемых сигналов, - говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте
Напомним, накануне на автодороге Раздольное - Евпатория произошло смертельное ДТП с участием «КАМАЗа». Погибли два пассажира легкового автомобиля, а его водитель был госпитализирован с травмами.
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