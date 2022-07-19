В Симферополе до конца лета закончат благоустройство трех общественных территорий

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В крымской столице до конца лета закончат благоустройство трех общественных территорий. В настоящее время работа кипит на территории мемориала «Скорбящая» по улице Маршала Жукова, а также на прилегающих территориях.

- Готовность объекта составляет 99% - осталось уложить около 200 квадратных метров плитки. Также на завершающем этапе находится благоустройство бульвара Франко. Строительно-монтажные работы там будут завершены до конца месяца, озеленение - до 10 октября, - цитирует «Крым 24» начальника департамента городского хозяйства администрации Симферополя Романа Гусынина.

Кроме того, по его словам, продолжаются работы по благоустройству сквера 50-летия СССР на улице Залесской. Там работы планируют завершить до 1 сентября.

Ранее сообщалось, что все недостатки при благоустройстве в Симферополе устранят до 30 августа. Достраивать из 45 территорий нужно 20.

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