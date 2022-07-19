Фото: Янина Павленко/Telegram

Футбольный стадион «Авангард» в Ялте откроют в День города 12 августа.

- Празднование Дня города 12 августа начнутся с официального открытия стадиона «Авангард», в котором примут участие две футбольные команды - «Шахтер» Донецк и «ТСК-Таврия» Симферополь, - цитирует Крымская газета главу местной администрации Янину Павленко.

Он также добавила, что 13 августа в городе будет открыто много интересных локаций, а в конце дня всех ждет концерт и яркий фейерверк.

Ранее сообщалось, что в Симферополе открылась выставка, посвященная работам детей из Донбасса. В экспозицию вошли 20 работ-иллюстраций к симфонической сказке «Петя и волк», балетам «Ромео и Джульетта», «Золушка» и другим известным произведениям.

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