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Общество20 июля 2022 5:24

Три улицы и один переулок Симферополя остались без воды до вечера 20 июля

Проводятся ремонтные работы на водных сетях
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Воды по указанным адресам не будет до вечера

Воды по указанным адресам не будет до вечера

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Три улицы и один переулок Симферополя остались без воды до вечера 20 июля, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

- В связи ремонтными работами на сетях холодного водоснабжения <...> до 18.00 часов 20 июля будет ограничено водоснабжение по адресам: улица Димитрова, улица Целинная, переулок Ключевой, улица Севастопольская (частично), а также прилегающие улицы и переулки, - говорится в сообщении.

Также будет производится технологический сброс воды на улице Димитрова, 29.

Напомним, в Симферополе 20 июля также отключат свет на 13 улицах. Крымские энергетики занимаются ремонтом электросетей.

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