Воды по указанным адресам не будет до вечера Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Три улицы и один переулок Симферополя остались без воды до вечера 20 июля, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

- В связи ремонтными работами на сетях холодного водоснабжения <...> до 18.00 часов 20 июля будет ограничено водоснабжение по адресам: улица Димитрова, улица Целинная, переулок Ключевой, улица Севастопольская (частично), а также прилегающие улицы и переулки, - говорится в сообщении.

Также будет производится технологический сброс воды на улице Димитрова, 29.

Напомним, в Симферополе 20 июля также отключат свет на 13 улицах. Крымские энергетики занимаются ремонтом электросетей.

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