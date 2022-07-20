Власти Симферополя назвали листовки о проверке укрытий фейком

Фото: Михаил Афанасьев/Telegram

Расклеенные в симферопольских подъездах объявления якобы о плановых проверках укрытий для населения являются фейковыми. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев в своем telegram-канале.

- В подъездах симферопольских МКД были выявлены листовки с содержанием, которое не соответствует действительности. Коммунальные службы в ближайшее время устранят эти «объявления», на которых содержится фейковая информация, - сообщил глава горадминистрации.

Он добавил, что информация о данном факте будет передана в правоохранительные органы.

Напомним, накануне большинство судов Крыма получили сообщения о минировании. Это седьмая волна таких угроз с конца февраля.

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