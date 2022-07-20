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Происшествия20 июля 2022 7:36

В Симферополе автомобиль провалился в яму на месте дорожного ремонта

Очевидцы поделились фото в соцсетях
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: AMS Симферополь|telegram

Фото: AMS Симферополь|telegram

На улице 51-й Армии в Симферополе легковой автомобиль провалился в яму на участке, где проводится дорожный ремонт. Об этом очевидцы сообщают в соцсетях. Яма была огорожена забором, но это не остановило автомобилиста.

Напомним, в начале июля еще один автомобиль провалился в огромную яму на улице Баррикадной. Тогда дорожное покрытие обвалилось, не выдержав подтоплений.

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