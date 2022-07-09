В Симферополе в огромную яму на дороге провалился автомобиль

Машина попал в провал на дороге. Фото: Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK

Крымская столица проиграла еще одну «схватку» с природной стихией. Совсем недавно дождь размыл мост на улице Толстого, и вот новое происшествие.

- Еще один провал асфальта в Симферополе. В этот раз - улица Баррикадная, - такой пост появился в соцсети.

Публикация проиллюстрирована фотографией с места, где случилось ЧП. На снимке видно, что в огромную яму-«ловушку» на дороге попал легковой автомобиль.

Власти в курсе происходящего.

- В результате непогоды, обрушившейся сегодня на Симферополь, поступило 12 сообщений о подтоплении частных домовладений и упавших деревьях, - сообщил в соцсети глава администрации города Симферополя Михаил Афанасьев. - Отдельно хотел бы отметить ситуацию с провалом дорожного полотна на улице Баррикадная. Сейчас там работают профильные службы, в частности, Служба автомобильных дорог Республики Крым, на балансе которой находится данная улица. В результате происшествия серьезно никто не пострадал. Восстановительные работы будут проведены в сжатые сроки.

Чиновник отметил, что в подтопленных домах идет активная откачка воды, занимаются коммунальные службы и уборкой упавших деревьев.

Кстати, 9 июля оказалась подтопленной ливнем и парковка возле центрального рынка Симферополя.

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