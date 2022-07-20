Поставка пищевых продуктов с данных площадок фактически не осуществлялась Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Крыму выявили три фантомные площадки, поставляющие продукты в соцобъекты, сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

По выявленным специалистами юридическим адресам находились предприятия, не имеющие отношения к деятельности индивидуального предпринимателя.

- Поставка пищевых продуктов с данных площадок фактически не осуществлялась. Но согласно оформленным ветеринарно-сопроводительным документам с этих адресов отправлено в объекты социальной сферы 1785,7 килограмма мясной, рыбной и молочной продукции, а также 12 600 штук яиц, - говорится в сообщении.

Все три площадки были исключены из реестра Федеральной государственной системы «ВетИС», а регистрация индивидуального предпринимателя аннулирована.

Ранее КП-Крым писала, что крымскую компанию оштрафовали за колбасу с антибиотиками и мясо непонятного происхождения. Россельхознадзор выявил многочисленные нарушения.

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