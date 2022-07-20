В Крыму задержали подозреваемых в хищении 400 млн рублей под видом возмещения НДС

Бюджету Российской Федерации был причинен ущерб, превышающий 400 млн рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Крыму задержали подозреваемых в хищении 400 миллионов рублей под видом возмещения НДС от лица фирмы, деятельность которой связана с обеспечением граждан электроэнергией.

Как пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк, в 2017-2018 годах подозреваемые подписали фиктивные договоры о выполнении работ с подконтрольными им фирмами и физлицами. Также были подготовлены документы, якобы свидетельствующие о соблюдении этих соглашений.

После этого руководители намеренно исказили данные в декларации по налогу на добавленную стоимость и представили их в территориальное подразделение ФНС. Опираясь на эти документы, сотрудники налогового органа приняли решение о возмещении суммы НДС, указанной в заявлении.

- После того как денежные средства поступали на расчетный счет предприятия, они похищались. Таким образом, бюджету Российской Федерации был причинен ущерб, превышающий 400 млн рублей, - сказала Волк.

Ранее сообщалось, что В Крыму перед судом предстанет экс-сотрудник Госкомрегистра за взяточничество и подлог. Обвиняемый получал вознаграждение от граждан за игнорирование их правонарушений.

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