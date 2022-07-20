Под Саками молодой парень обворовал сотрудника аттракционов на 48 тысяч рублей

Фото: пресс-служба МВД по РК

В Сакском районе ранее судимый молодой человек обворовал сотрудника пляжа, за что ему грозит до пяти лет колонии.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, 26-летний парень вытащил из оставленной без присмотра чужой сумки 48 тысяч рублей.

- В настоящее время молодой человек уже является подследственным по уголовному делу, возбужденному по факту кражи рюкзака с деньгами на пляже в Новофедоровке. Парню грозит наказание от крупного штрафа до пяти лет лишения свободы, - говорится в сообщении.

Напомним, в Севастополе вор обокрал уснувшего на улице мужчину и пытался разблокировать его телефон. Гуляка перебрал с алкоголем и заснул возле бордюра.

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