В Крыму уволили водителя автобуса, который отказался ехать до конечной точки маршрута

Фото: скриншот из видео/Инцидент Крым и Севастополь/Telegram

В Крыму уволили водителя автобуса, который отказался довозить пассажиров до конечной точки маршрута.

- Водитель уволен за нарушение федерального законодательства. Он был трезв, просто посчитал, что может принимать решения о том, ехать ли ему в рейс, или нет, - сообщил в эфире «Радио Крым» председатель Общественного совета при министерстве транспорта РК Владислав Антонов.

Инцидент произошел на одном из самых востребованных маршрутов в Крыму - Судак-Симферополь. По одной из версий водитель отказался заканчивать рейс из-за недостаточного количества пассажиров, по другой - из-за поломки транспорта. Пассажиру, заявившему о ситуации, вернули деньги за не оказанную услугу.

Напомним, ранее КП-Крым писала, что под Симферополем водитель автобуса выгнал ребенка-льготника на улицу из-за 15 рублей. Заплаканный мальчик был вынужден пересесть на другой троллейбус.

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