В Ялте будут бороться с назойливыми бабушками, торгующими на набережной

Фото: @VVPCRIMEA/telegram

Следком займется бабушками, которые торгуют платками и дагестанскими шапками на набережной Ялты.

- Такого наплыва сброда и аферистов в Ялте не было никогда. Мы победили уже животных, машинки, по бабушкам в пятницу была целая операция - там дошло вплоть до угроз жизни и здоровью (с их стороны), - цитирует Крымская газета главу местной администрации Янину Павленко.

По ее словам, победить незаконную торговлю женщин бальзаковского возраста планируют на текущей неделе.

Напомним, ранее у фотографов на набережной в Ялте забрали девять обезьян, попугая и лемура. Против нарушителей расследуется уголовное дело за жестокое обращение с животными.

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