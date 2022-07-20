В Керчи под колеса иномарки попал 8-летний мальчик

Фото: МВД по РК

В Керчи под колеса иномарки попал 8-летний ребенок, который пытался пейти дорогу не по «зебре». Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- 20 июля в 10 часов 55 минут 62-летний водитель автомобиля «Mitsubishi Montero Sport», двигаясь по ул. Розы Люксембург, допустил наезд на пешехода - мальчика 2014 года рождения, который переходил дорогу в неустановленном месте, - говорится в сообщении.

В результате ДТП мальчик получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что лихачом за рулем BMW, который намеренно сбил мужчину в Алуште, оказался 30-летний турист из Москвы. Пострадавший заступился за сына, но поплатился за это жизнью.

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