В Алуште аптеку оштрафовали на 50 тысяч рублей за высокие цены на препараты

В Алуште прокуратура выявила нарушения в деятельности аптечной организации при ценообразовании Фото: Олег ЗОЛОТО

В Алуште оштрафовали должностное лицо на 50 тысяч рублей за необоснованное завышение цен на препараты, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

- Установлено, что в одной из местных аптечных организаций допущено завышение предельных надбавок на шесть лекарственных препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что крымскую компанию оштрафовали за колбасу с антибиотиками и мясо непонятного происхождения. Россельхознадзор выявил многочисленные нарушения.

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