На трассе «Таврида» под Симферополем произошло ДТП 21 июля

Фото: скриншот из видео

На трассе «Таврида» перед въездом в село Чистенькое Симферопольского района произошло ДТП, передает корреспондент КП-Крым.

Подробности аварии уточняются.

Напомним, Лихачом за рулем BMW, который намеренно сбил мужчину в Алуште, оказался 30-летний турист из Москвы. В ходе ссоры пострадавший заступился за своего сына, однако поплатился за это жизнью. Крымчанин получил серьезные травмы и позже скончался в автомобиле скорой помощи, не приходя в сознание.

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