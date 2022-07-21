В Крыму завершили выравнивание грунтовых дорог

Фото: Юрий Гоцанюк/Telegram

В Крыму завершили грейдирование дорог в муниципальных образованиях, сообщил председатель Совета Министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

- Завершено грейдирование дорог в муниципальных образованиях Республики Крым. Сделано грейдирование 2788 километров дорог, что составляет 100% от всей работы, - заявил он.

Вчера были завершены работы в Сакском, Симферопольском и Джанкойском районах.

Ранее сообщалось, что а Керчи за 10,4 миллиона рублей благоустроят территорию памятника погибшим во время трагедии в политехе. ООО «Стройгарант» является единственным подрядчиком по муниципальному контракту. Все работы должны завершиться в этом году.

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