В Ялте отремонтируют четыре пострадавшие от потопа моста за 53 миллиона рублей

В Ялте восстановят четыре пострадавшие от потопа моста Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ялте намерены отремонтировать четыре моста, которые пострадали от потопа в прошлом году. На эти цели было выделено 53,6 миллиона рублей. Об этом сообщил замглавы администрации Ялты Игорь Красий, пишет КИА.

- Это мост над подземным переходом от площади Советской на Московскую, мост на улице Бирюкова, «Горный ручей», а также на улице Кривошты (через реку Бал-Алма), - сообщил Красий.

По его словам, контракт с подрядной организацией на выполнение работ уже заключен. Ремонт начнется в августе, завершение намечено на конец текущего года.

Еще четыре моста приведут в порядок в 2023 году. Речь идет о мостовом сооружении на подъезде к поселку Партизанское, «Полицейском мосте» с Рузвельта на набережную, а также мостах на стыках улиц Бирюкова и Музейной, Севастопольской и Пушкинской.

Ранее сообщалось, что в Бахчисарайском районе отремонтируют поврежденный мост через реку Альма. Сейчас водителей просят объезжать опасный участок дороги по трассе «Таврида».

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