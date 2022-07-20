В Бахчисарайском районе отремонтируют поврежденный мост через реку Альма

Опору моста размыло водой. Фото: скриншот из видео Мая Крымского

В Бахчисарайском районе будут восстанавливать мост через реку Альма, который подмыло из-за сильных ливней, прошедших в конце июня.

Как сообщили «Комсомолке» в Службе автодорог Крыма, из-за обильных осадков и сброса воды из Партизанского водохранилища в селе Новопавловка (дорога «Тополи-Севастьяновка») был частично разрушен мост.

- Во время обследования было выявлено значительное повреждение основания фундамента промежуточной опоры моста, что угрожает безопасности дорожного движения, - уточнили в пресс-службе.

С 29 июня мост перекрыли, а водители могут объехать этот участок по трассе «Таврида» и через села Песчаное-Почтовое.

Сейчас специалисты проводят анализ состояния несущей способности конструкций и элементов мостового перехода.

- После проведения необходимых мероприятий по оценке несущей способности элементов мостового перехода и устранения последствий размыва фундамента промежуточной опоры движение транспортных средств будет обеспечено незамедлительно, - заключили в ведомстве.

Напомним, мощные ливни обрушились на Крым с 26 по 28 июня. Из-за паводка в Крыму ввели режим ЧС. В Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах и Алуште выпало от половины до месячной нормы осадков. Больше 150 домов было подтоплено из-за сильных дождей.

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